محافظ البحيرة: الدولة مهتمة بتقديم الدعم والرعاية لذوى الهمم فى شتى المجالات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحية التعليمية أو الصحية أو النفسية، والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

وأشار محافظ البحيرة إلى دعم المحافظة الكامل لأبنائها من ذوي الهمم وخاصةً في العملية التعليمية، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى افتتاح مدارس أخرى وفق أحدث النماذج والتقنيات والمواصفات العالمية والتي يتم بها توفير كافة المقومات والخدمات اللازمة.

وفى السياق، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، أنه جار تنفيذ عدد من القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم بمحافظة البحيرة تحت رعاية اللواء المحافظ وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات تلك القوافل وتستمر حتى ٨ ديسمبر الجاري، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة بتنفيذ قافلة طبية للطلاب ذوي الهمم بمدرسة النور للمكفوفين، من خلال المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر وفريق العمل بقيادة الدكتور أحمد الشناوي، وعدد من المتطوعين بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بقيادة الدكتور عمرو محمود وإدارة مكافحة العدوى والتأمين الصحي بالبحيرة، وتم خلال القافلة فحص والكشف على ٦٤ تلميذا، كما تم عمل توعية صحية للطلاب بالمدرسة وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس كورونا.