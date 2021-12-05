إزالة 71052 تعديا على نهر النيل ضمن الحملة القومية لحمايته

شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 205 إزالات في نطاق محافظات "المنوفية – البحيرة - الغربية – الدقهلية – المنيا - أسيوط - قنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 71052 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن جميع أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لجميع الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأكد خالد، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982.