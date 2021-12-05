أنيسة حسونة: حوار الرئيس السيسى فى «قادرون باختلاف» يضع ابتسامة تفاؤل

أشادت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، بحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفئات ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، واصفة إياه بـ"جميل جدا".

وتابعت حسونة، أن حوار الرئيس اليوم يوجد به أريحيه وتواضع ويرفع المعنويات، ويضع ابتسامة تفاؤل على الوجوه، موجهة التحية والتقدير الرئيس السيسي قائلة: «شكرًا على جبر الخواطر ياريس».

وكانت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، قد أكدت أن احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الثالثة سيكون بها الكثير من الأشياء المختلفة، حيث يمر ولأول مرة الرئيس السيسى على أبطال الاتحاد من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التى يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وجود فقرة تقدم لأول مرة فى العالم وستكون مفاجأة الحفل، كما أن اهتمام الرئيس بملف ذوى القدرات الخاصة ساهم فى إحداث تقدم كبير.

وأضافت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، أننا لم يكن أحد يرانا فى أول الأمر، وكانت نسبة التنمر أعلى بكثير، ولكن عندما اهتم الرئيس السيسى بالأمر، فالكل اهتم بنا إضافة إلى أن ذوي الإعاقة أصبحوا موجودين فى الإعلام وفي الفن، ويأخذون فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضي.

إمكانية إصدار البطاقات الشخصية



من ناحيتها، ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب الكثير من أشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما فى عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، والحصول على الكثير من الامتيازات خلال السنوات الماضية.