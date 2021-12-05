الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتأثير مخدر الشابو.. عامل يقيد زوجته وأبنائه الـ 6 داخل المنزل بقنا

مخدر الشابو
مخدر الشابو

شهدت قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، واقعة تعدي عامل على أبنائه الـ 6 وزوجته وتقييدهم داخل المنزل بسبب تأثير مخدر الشابو عليه.

و تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة أبوتشت، يفيد بورود بلاغ من وحدة حماية الطفل الفرعية بأبوتشت عن وصول استغاثة من سيدة عن قيام عامل يدعى "ع.ع.م"، يبلغ من العمر 33 عاما، بتقييد أطفاله وزوجته وتعذيبهم تحت تأثير مخدر الشابو، بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت.

و تحركت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، لمكان الواقعة وعثر بداخل المنزل على 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و6 أشهر مقيدين.

 كما تبين وجود جروح بكتف الفتاة الكبرى، نتيجة ضربها بآلة حادة لرفضها تناول الشابو رفقة أصدقائه، وجرح برأس الفتاة الوسطى، وجروح متفرقة بباقي الأبناء نتيجة تقييدهم بالحبال، كما تبين هروب والدتهم بعدما فشلت محاولتها في حماية الأبناء وتعدي المذكور عليها، و تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

محافظة قنا شمالي محافظة قنا مركز ابوتشت ضبط المتهم تعدي عامل على أبنائه مخدر الشابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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