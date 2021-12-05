الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم اللقاء السابع بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

الأب مُراد مجلع
الأب مُراد مجلع

نظم إقليم العائلة المقدسة للرهبنة الفرنسيسكانية بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة، اللقاء السابع بين الرهبان والراهبات في الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، تحت عنوان "التمييز الروحي".

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه بدأ اللقاء بصلاة مشتركة قادها المطران كلوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، ثم الكلمة الافتتاحية الأنبا مكاري أسقف جنوب شبرا عن اللجنة المنظمة.

 وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قدم سعادة الفاتيكان بمصر مونسونيو نيقولا هنري أفكارًا روحية عن التمييز الروحي أعقبه محاضرة عن التمييز في الفكر الأغناطي للأب فاضل سيدروس عن الرهبنة اليسوعية وفي النهاية تحدث الأب أور البراموسي عن التمييز الروحي في كتابات رهبان الصحراء. 

في الكلمة الختامية قدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر خالص الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني على مجهوداتها في تنظيم تلك اللقاء التي تمثل بذرة تلقي اليوم عسى أن تعطي ثمارًا في المستقبل القريب. ففي مثل هذه اللقاءات نُعيد اكتشاف أننا إخوة وأخوات في المسيح، نصلي معًا، نتحاور معًا، نتقاسم يومنا معًا، نتعلم أن نقدر بعضنا البعض.

تخلل اللقاء فقرات تسبيح بقيادة كورال كنيسة الأقباط الكاثوليك بالزيتون وعزف منفرد على آله الهارب للفنانة سلمى صابر.

وكانت قد نظمت سفارة الفاتيكان بمصر حفل استقبال الكاردينال ميغيل انخيل ايوسا غيكسو رئيس لجنة الحوار بين الأديان في زيارته إلى مصر ولقائه مع قيادات الأزهر الشريف لتعزيز الحوار بين الأديان. حضر حفل الاستقبال العديد من الشخصيات الدينية من الكنائس المصرية بطوائفها الثلاث ورئيس جامعة الأزهر ونوابه والمشيخة وقيادات بيت العيلة.

وشارك الخادم الإقليمي في مراسم الاستقبال، والتي أشاد فيها رئيس لجنة الحوار بين الأديان بالفاتيكان بالترابط الأخوي بين المصريين، الذي يعد نموذجًا يحتذى به لباقي دول العالم.

الفرنسيسكانية الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية الرهبنة الفرنسيسكانية الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

«الدستور» تكشف تفاصيل عمليات النصب باسم «معرض القاهرة للكتاب»

الإعلان عن كشف أثرى جديد يرجع إلى العصر الصاوى

ركين سعد لـ«الدستور»: «مدرسة الروابي للبنات» يسلط الضوء على علاقة الآباء ببناتهن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود