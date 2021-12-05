الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم اللقاء السابع بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

نظم إقليم العائلة المقدسة للرهبنة الفرنسيسكانية بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة، اللقاء السابع بين الرهبان والراهبات في الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، تحت عنوان "التمييز الروحي".

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه بدأ اللقاء بصلاة مشتركة قادها المطران كلوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، ثم الكلمة الافتتاحية الأنبا مكاري أسقف جنوب شبرا عن اللجنة المنظمة.

وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قدم سعادة الفاتيكان بمصر مونسونيو نيقولا هنري أفكارًا روحية عن التمييز الروحي أعقبه محاضرة عن التمييز في الفكر الأغناطي للأب فاضل سيدروس عن الرهبنة اليسوعية وفي النهاية تحدث الأب أور البراموسي عن التمييز الروحي في كتابات رهبان الصحراء.

في الكلمة الختامية قدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر خالص الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني على مجهوداتها في تنظيم تلك اللقاء التي تمثل بذرة تلقي اليوم عسى أن تعطي ثمارًا في المستقبل القريب. ففي مثل هذه اللقاءات نُعيد اكتشاف أننا إخوة وأخوات في المسيح، نصلي معًا، نتحاور معًا، نتقاسم يومنا معًا، نتعلم أن نقدر بعضنا البعض.

تخلل اللقاء فقرات تسبيح بقيادة كورال كنيسة الأقباط الكاثوليك بالزيتون وعزف منفرد على آله الهارب للفنانة سلمى صابر.

وكانت قد نظمت سفارة الفاتيكان بمصر حفل استقبال الكاردينال ميغيل انخيل ايوسا غيكسو رئيس لجنة الحوار بين الأديان في زيارته إلى مصر ولقائه مع قيادات الأزهر الشريف لتعزيز الحوار بين الأديان. حضر حفل الاستقبال العديد من الشخصيات الدينية من الكنائس المصرية بطوائفها الثلاث ورئيس جامعة الأزهر ونوابه والمشيخة وقيادات بيت العيلة.

وشارك الخادم الإقليمي في مراسم الاستقبال، والتي أشاد فيها رئيس لجنة الحوار بين الأديان بالفاتيكان بالترابط الأخوي بين المصريين، الذي يعد نموذجًا يحتذى به لباقي دول العالم.