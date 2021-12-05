الأنبا باخوم يترأس مراسم افتتاح السينودس الإيبارشى بالدلتا

افتتح صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، المسيرة السينودسية، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا وذلك بمشاركة كنائس الدلتا الأربع «قويسنا - طنطا - أشمون - المحلة».

بدأ الاحتفال بتدشين مذبح السيدة العذراء مريم، بيد صاحب النيافة، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد بالكاتدرائية، وشمامسة الدلتا: الشماس بولا جرجس، والشماس فرنسيس أنيس.

وأعطى الأنبا باخوم كلمة العظة، التي تضمنت شرح معنى السينودسية، حرفًا وموضوعًا، كما أوضح أهمية السير معًا على طريق مشترك، متحدين بكلمة الله، وحاملين الأسرار، كما أوصى نيافته بتفعيل السير معًا خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماعات، والأنشطة المختلفة بالكنيسة.

جدير بالذكر أنه تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يوسف أسعد، أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة، احتفلت مساء أمس، الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 من خمس وستين مدرسة من مدارس الأمانة العامة، وذلك بمسرح مدرسة دي لاسال بالظاهر.

شارك بحضور الحفل العديد من الشخصيات الهامة، ومنها المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والفرير جورج عبسي، مدير مدرسة دي لاسال بالظاهر، ورئيس الجامعة الفرنسية، ود. مني مجدلاني، أمين الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ود. رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، وأ.د. مدير التعليم الخاص بمديرية القاهرة للتربية والتعليم، وأ. محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية القاهرة، ود. هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، والمشرف على التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم، وأ.د. نجيب خزام، رئيس قسم علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، وأ. عزة الدوري، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ووفد من وزارة الشباب والرياضة، أ.أشرف حاتم، عضو مجلس الشعب عن دائرة الظاهر، ووزير الصحة السابق، بالإضافة إلى العديد من المستشارين الأجلاء، والسادة رؤساء الأحزاب المختلفة، والراهبات من الرهبانيات، والمدارس الكاثوليكية، وعائلات الطلبة المحتفى بهم.