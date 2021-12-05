الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع عمل لجنة المرور لرفع كفاء النظافة وتحسين البيئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور محمد أبوغنيمة وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة لرئاسة اجتماع لجنة المرور والمتابعة لرفع كفاء النظافة وتحسين البيئة في محيط المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي وزارات الصحة والزراعة والطرق ومسئولي البيئة والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية.

وقد أكد "السكرتير العام" علي الاهتمام البالغ للمحافظ بمتابعة أعمال اللجنة بصفة دورية، موضحًا أن أعمالها تتركز في إزالة التعديات على الأرصفة والأسوار وإزالة الإشغالات والتصدي للباعة الجائلين وكذا مراجعة أعمال الإنارة في محيط المستشفيات والأعمدة ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة والمؤدية للمستشفى والتأكد التام من تنفيذ أعمال النظافة المستمرة حولها حرصًا على سلامة وصحة المرضى والمترددين.

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جانب من الاجتماع

هذا وقد أكد "مختار" علي ضرورة متابعة تفعيل دور اللجنة بكل مركز ومدينة والمرور على الطبيعة في محيط المستشفيات الحكومية وإعداد التقارير الدورية بنتائج المرور لسرعة اتخاذ الإجراءات بشأنها.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والأتربة وتقليم النخيل على طريق رافد جمصة وطريق بلقاس الستامونى والحفير.

وقد أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية واستغلالًا لأيام العطلات فإنه يتم تنفيذ الحملة على مدار يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن العمل استمر يوم أمس من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً وأيضًا تستمر أعمالها اليوم في ذات التوقيت.

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جانب من الاجتماع

وأضاف أنه يشارك بالحملة قطاع النظافة بالمدينة و7 وحدات محلية وسيتم اختيار أفضل مشاركة وتكريم ومكافأة رئيس الوحدة وجهازة المعاون كما سيتم محسابة المقصرين.

وهذا وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام لجنه المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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