الدفاع الإماراتية: صفقة الرافال الفرنسية مكملة لـ «اف 35» الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد عن صفقة شراء مقاتلات رافال الفرنسية، مكملة لصفقة لشراء المقاتلات الأمريكية "إف-35" في إطار تطوير قدرات القوات الجوية"..

وقال اللواء إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، إن مقاتلات "رافال" ستحل محل طائرات "ميراج 2000" وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات وام ونقلته وكالة رويترز.

وشدد العلوي، على أن الإمارات تتطلع منذ فترة لإحلال طائرات جديدة محل مقاتلات "ميراج".

وطلبت يوم الجمعة 80 طائرة "رافال" و12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال"، في إطار تعاقد لشراء سلاح فرنسي قيمته 17 مليار يورو.

يأتي هذا فيما حث ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الإمارات وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس ماكرون، خلال زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020 دبي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027 وفق برنامج "إف 4"، وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو 2.2 مليار دولار، والمقرر البدء فيه عام 2024.

وتهدف الصفقة إلى استبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9"، التي حصلت عليها الإمارات عام 1998.

كما وقعت الإمارات اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال".

وكان قصر الإليزيه، أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية، ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود.

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.