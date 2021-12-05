تقدمت به أبوالسعد. 9 التزامات على العامل بمشروع قانون العمالة المنزلية

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتقنين العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن القانون يستهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا الى النظر للوضع القانوني والدستوري لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية إلا وهم عمال المنازل.

وألزم مشروع قانون عامل الخدمة المنزلية بعدد من المهام وذلك على النحو التالي:

١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

٢- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.

٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته.

٤- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

٥- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

٦- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

٧- ألا يعمل لحسابه الخاص.

٨- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم.

٩- أن يراعي الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

وعرف مشروع قانون صاحب العمل على أنه كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.

وأما عامل الخدمة المنزلية هو كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.