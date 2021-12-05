الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«باوهاوس» يعلن عن حصوله على لقب متحف العام فى ألمانيا

متحف باوهاوس
متحف باوهاوس

منح نقاد فنيون ألمان متحف باوهاوس في مدينة ديساو لقب "متحف العام".
 

وذكرت الرابطة الدولية لنقاد الفن (إيه أي سي إيه) أن ممثلي القسم الألماني بالرابطة سلموا الشهادة مساء السبت.


وأعربت مديرة وعضو مجلس إدارة مؤسسة باوهاوس ديساو، باربرا شتاينر، عن سعادتها بالاعتراف بالمتحف الذي لا يزال حديثا، حيث تم افتتاحه في عام .2019
 

وقالت: "حقيقة أن نقاد الفن المشهورين اختاروا متحف باوهاوس الجديد نسبيًا في ديساو كمتحف عام 2020 هو تقدير خاص جدًا لعملنا".
 

ويمثل القسم الألماني في الرابطة الدولية لنقاد الفن أكثر من 200 كاتب وصحفي وناشر. وعلى الصعيد الدولي، يشارك حوالي 5 آلاف ناقد في الرابطة.

المانيا على متحف تحف حصولة على لقب الماني يعلن يعلن ع يحصل

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