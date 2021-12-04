ضيوف مصر يتوافدون على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه قد توافد خلال الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددا من ضيوف مصر من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية من عدد من دول العالم، وذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية والتي تم نقلها في موكب مهيب في شهر إبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

واستقبل المتحف وفود أكثر من ٤٢ دولة من المشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١” والذي استضافته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وفد إفريقي من جنسيات مختلفة خلال زيارته الحالية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للمركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات.

واستقبل هذه الوفود الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للترحيب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف ومقتنياته المتميزة، وقام أمناء المتحف باصطحاب هذه الوفود في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وأعربت الوفود خلال زيارتهم، عن سعادتهم بزيارة المتحف واصفين إياه بالصرح الضخم والمبهر بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة، خاصة المومياوات الملكية.

وقد أهدى نائب رئيس هيئة التسليح الكويتي خلال زيارته للمتحف، درع الجيش الكويتي وسلمه إلى الدكتور أحمد غنيم، معربا له عن سعادته بهذه الزيارة وما شاهده من مقتنيات أثرية فريدة وهامة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة.