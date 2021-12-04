السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضيوف مصر يتوافدون على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

جانب من مشاركة الوفود
جانب من مشاركة الوفود الرسمية للمتحف القومى للحضارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه قد توافد خلال الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددا من ضيوف مصر من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية من عدد من دول العالم، وذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية والتي تم نقلها في موكب مهيب في شهر إبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

واستقبل المتحف وفود أكثر من ٤٢ دولة من المشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١” والذي استضافته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وفد إفريقي من جنسيات مختلفة خلال زيارته الحالية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للمركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات.

واستقبل هذه الوفود الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للترحيب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف ومقتنياته المتميزة، وقام أمناء المتحف باصطحاب هذه الوفود في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وأعربت الوفود خلال زيارتهم، عن سعادتهم بزيارة المتحف واصفين إياه بالصرح الضخم والمبهر بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة، خاصة المومياوات الملكية.

وقد أهدى نائب رئيس هيئة التسليح الكويتي خلال زيارته للمتحف، درع الجيش الكويتي وسلمه إلى الدكتور أحمد غنيم، معربا له عن سعادته بهذه الزيارة وما شاهده من مقتنيات أثرية فريدة وهامة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة.

المتحف القومي للحضارة المصرية وزارة السياحة والآثار دول العالم المومياوات الملكية إيديكس ٢٠٢١” رئيس هيئة التسليح الكويتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

إيد واحدة.. متبرعون بأراضٍ لـ«حياة كريمة»: «ساندنا الدولة.. وخدمنا أهالينا»

ما أهمية «الجرعة المعززة» ضد كورونا؟

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال