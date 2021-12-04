السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كسر ماسورة مياه بمحور «العروبة - صلاح سالم»

انفجار ماسورة مياه
انفجار ماسورة مياه

تواصل الأجهزة المعنية جهودًا كبيرة لسرعة إصلاح ماسورة مياه انفجرت بالطريق البطئ من محور «العروبة - صلاح سالم»، والتي تسببت في حدوث حالة من البطء المروري.

وكانت عمليات محافظة القاهرة، تلقت إخطارا بانفجار ماسورة مياه أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق صلاح سالم.

على الفور تم توجيه رجال المرور وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة التي أدت إلي تسرب كميات كبيرة من المياه وغرق الطريق الداخلى أمام عمارات العبور، وجار العمل على شفط المياه.

فيما تم غلق الحاره البطيئة مروريا لحين الانتهاء من البلاغ.

 

جهود رجال المرور في الكوارث الطبيعية

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيء، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

محافظة القاهرة حركة المرور رفع درجة الاستعداد الحركة المرورية المركزي للمحاسبات الخدمات المرورية طريق صلاح سالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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