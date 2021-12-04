مشروع «ذاكرة الكاريكاتير» يواسي أسرة صاروخان (صور)

نظم مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بإشراف الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير المشروع، اليوم السبت، زيارة لمنزل أسرة رسام الكاريكاتير الراحل ألكسندر صاروخان “1898- 1977” بمصر الجديدة، لتقديم واجب العزاء لأسرة جارو نارديان “1929- 2021”، زوج السيدة سيتا ألكسندر صاروخان.

حضر الزيارة رسامي ومحبي فن الكاريكاتير وهم كلًا من “نوبي بديع، عماد عبدالمقصود، رغداء جواد حجازي، أماني هاشم، شيماء جمال، ريتا كيفوركيان، وليد حسن والكاتبة الروائية منى العساسي”.

ألكسندر هاكوب صاروخان “أول أكتوبر1898- 1977”، فنان مصري أرمني ولد في قرية "أردانوش" في القوقاز 1898، انتسب إلى معهد المختارين الليليين استانبول عام 1915، درس الرسم بمعهد الفنون الجرافيكية في فيينا 1922، انتقل إلى الإسكندرية عام 1924، استقر في مصر بشكل نهائي وحصل على الجنسية المصرية عام 1955.

فى منزل رسام الكاريكاتير صاروخان

أصدر صاروخان عام 1945 كتاباً بعنوان هذه الحرب في مجال الكاريكاتير السياسي في فن البورتريه، رسم صاروخان مئات الشخصيات، رسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، نشر رسومه في الكثير من الصحف المصرية مثل “الجديد، روز اليوسف، أخبار اليوم - الأخبار، المستقبل"، وفي مجلات فرنسية مصرية مثل ”لابورس إجيبسين، إيماج" وفي صحف أرمنيه مثل "كاردوش واريف".

فى منزل رسام الكاريكاتير صاروخان

كان صاروخان من الفنانين الذين أدركوا مدى أهمية الشخصية في الكاريكاتير من هنا أيضا أصبحت له رؤاه الخاصة حيث ابتدع شخصية المصري أفندي التي كانت بداية جيدة لفن التشخيص على الورق في مصر لكن بالطبع كانت أيضًا مستوحاة من شخصيات دومية الشهيرة صاروخان حصل على الجنسية المصرية منحه اياها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويعتبر صاروخان كما قالت عنه مجلة استوديو الإيطالية عام 1957 أنه من أقوى 100 رسام كاريكاتير في القرن العشرين ويظل صاروخان صاحب الشرارة الأولى لفن الكاريكاتير المصري والعربي