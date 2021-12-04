أفراح المشاهير في ٢٠٢١

شهد عام ٢٠٢١ عدة أحداث في الوسط الفني، حيث أقيمت عدة مناسبات زفاف لمشاهير خلاله.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أفراح المشاهير:

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى:

احتفل الفنان احمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا بزواجهما، حيث كتبوا كتابهما بطريقة رومانسية وقامت هنادي مهنى قبل الفرح بعمل ليلة حنة غلب عليها أجواء الطابع الشعبي، وزينت المكان باللون الأحمر والديكور الشعبي.

البلوجر دينا داش:

أقامت دينا داش حفل زفافها الذي نال إعجاب الجميع، وخطفت الأنظار بفستان زفاف جعلها وكأنها أميرة كما نالت رقصاتها في الفرح مع أصدقائها إعجاب جميع الجمهور.

عمرو عبد العزيز:

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها رضوى حسن وأقام حفل عائلي فقط احتفالا بالخطوبة.

هاني عادل:

احتفل الفنان هاني عادل عضو فرقة وسط البلد بحفل زفافه على الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود وأقام الحفل وسط طقوس رومانسية على البحر في دهب بجنوب سيناء، وتصدر هاني التريند بعدما قال لعروسته امام الحضور: «هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك».

معز مسعود وحلا شيحة:

تزوجت الفنانة المعتزلة حلا شيحة بالداعية والمنتج معز مسعود، بعد حالة جدل أثيرت حولهما بسبب علاقتهما التي كانت غامضة بالنسبة للجميع.

وأعلنا زواجهما في يوم عيد الحب بأحد فنادق القاهرة، حيث نشرت صور عقد قرانهما على حسابها الرسمي على «فيسبوك».

محمد علي رزق:

احتفل الفنان محمد علي رزق بزواجه من مهندسة الديكور نورين ماهر، وكان حفل الزفاف مقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، ونشر صورة الزفاف وكتب عليها: «اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، دعواتكم ربنا كملها بالخير... وعقبالكم جميعا».

نادر حمدي:

احتفل الملحن والمطرب نادر حمدي عضو فريق واما بزواجه من المنتجة سارة حسني، وأقام حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب فقط وبعض الأصدقاء المقربين.

هاجر أحمد:

تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد التريند وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لكتب كتابها على رجل الأعمال أحمد حداد، ثم صور زفافها وأبهرت الجميع بإطلالتها الهادئة والملكية خلال الحفلين.

محمد فراج وبسنت شوقي:

احتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بزواجهما على طريقة شادية وعبد الحليم حافظ خلال كتب الكتاب ثم أقاما حفل اقتصر على الأصدقاء والأهل في دهب بجنوب سيناء على البحر.

منة عرفة ومحمود المهدي:

تزوجت الفنانة الشابة منة عرفة من المنتج محمود المهدي في حفل اقتصر على حضور الأهل فقط.

حسن أبو الروس:

تزوج الفنان الشاب حسن أبو الروس من مهندسة الديكور غادة والي وأقام حفل الزفاف في مدينة الملاهي مكانهما المفضل.