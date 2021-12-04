السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية بمستشفى أسوان الجامعي لأطفال الشفة الأرنبية

قسم التجميل
قسم التجميل

انطلقت الفعاليات التحضيرية لأعمال القافلة الطبية لعلاج الشفة الارنبية بمستشفى أسوان الجامعي، والتي تستمر لمدة أسبوع خدمة.

وتقام القافلة الطبية الجراحية الدولية بقسم جراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجة والفكين بالمستشفى الجامعي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحيم قناوى، رئيس قسم جراحة التجميل بطب أسوان، وبالتعاون مع الجمعية الدولية لعملية إبتسامة الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية، والمقرر استمرارها حتى 9 ديسمبر 2021.

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وأشار عميد كلية طب بمستشفى أسوان الجامعي، إلى دور القافلة  التي تقوم بإعادة الابتسامة من خلال تقديم الرعاية الطبية والمجتمعية، إذ أن تلك القوافل التى تنظمها الجامعة تساهم فى علاج مرضى المحافظة وبالتالي عدم الحاجة إلى السفر لتلقى العلاج، وتضم القافلة نخبة من المتخصصين فى تخصص الإصلاح التجميلي.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة  أسوان، إن انطلاق هذه القافلة الشاملة المتخصصة في جراحات التجميل هي خدمة للمرضى بالمجان، تهدف إلى علاج أطفال الشفة الأرنبية المصريين والعرب والمهاجرين، لعلاج حالات «الوحمات الدموية والتصاقات اليدين بعد الحروق وندبات وتشوهات الحروق والشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتشوهات والتصاقات الحروق وعيوب اليد الخلقية»، في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي لأهالي أسوان.

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الكشف على 230 حالة

وأوضح الدكتور أحمد قناوي رئيس القسم، أن التحضيرات لتلك القافلة استمرت لأكثر من ستة أشهر، حيث تم الكشف على «230» حالة بنهاية نوفمبر الماضى تجهيزاً للقافلة، وأيضًا تم توقيع الكشف الطبى على «404» حالة، ليصبح الإجمالي 634 حالة، تمهيدًا لإجراء العمليات الجراحية ضمن القافلة الطبية لإعادة الابتسامة لأطفال مصر من غدًا الأحد تجري العمليات بالمستشفي الجامعي بأسوان.

وتابع أنه تم تحديد العمليات العاجلة في القافلة لـ82 طفلا، كما تم تحويل 134 مريض لعمل عمليات لهم بقسم التجميل و186 مريض للمتابعة حتى الموعد المناسب للجراحة بقسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعي، حيث سيتم متابعة باقي الحالات وعلاجها علاج تحفظي ودهانات وحقن خاص.

أسوان الكشف الطبى العمليات الجراحية المستشفى الجامعي الخدمات الطبية مستشفى اسوان جراحات التجميل

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وائل لطفي

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