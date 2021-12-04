السبت 04 ديسمبر 2021
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سياسي

حسين الجمال: إعلان جدول امتحانات الدورة الرابعة لمعهد المحاماة خلال 48 ساعة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

كشف حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة، عن إعلان جدول الامتحانات الخاصة بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة، خلال 48 ساعة.

وأشار في بيان له، إلى انتهاء محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، والذي يضم نقابات «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية».

وأوضح الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة، أن أخر محاضرة في الدورة الرابعة من معهد المحاماة تم عقدها يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 ديسمبر، منوهًا إلى أن الامتحانات المقرر عقدها ستتناول ما تم شرحه في المحاضرات السابقة.

الجدير بالذكر أن محاضرات المعهد كانت تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، ويوم الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة، وذلك تحت رعاية ‏ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل ‏طه مقرري المعهد.

وسبق أن التقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر، رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: «يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحاماة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.

وتابع: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».

وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.

وأكد أن نقابة المحامين تسعى إلى تسليح كل محامٍ بالعلم والتدريب، وما من شأنه أن يعينهم كي يقوم بدوره في المجتمع، ويؤدي رسالته السامية، ولفت إلى أن تمهيد البروتوكول يحمل الكثير من الكلام المهم الذي يعد بما هو ممكن وما هو متاح من جانب المركز والكلية للمحامين.

نقابة المحامين نقيب المحامين اتحاد عمال مصر جامعة القاهرة بروتوكول تعاون صلاح سليمان

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