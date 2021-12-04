استوليا على 8 ملايين جنيه.. حبس مستريحي الأغذية في التجمع

أصدرت، اليوم السبت، النيابة العامة قرارًا بحبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 مليون و60 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات، بأن المتهمين زعموا استثمار الأموال في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان وسيدة باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمي لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع «مواد غذائية - ملابس»، عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على «مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة».

النصب على المواطنين

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، كما أضافوا بارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت «8,060,000 مليون جنيه».

وأضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.