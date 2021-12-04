محافظ المنيا يقود مسيرة شبابية بمشاركة ذوي الإعاقة احتفالًا بيومهم العالمي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية في بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، الدكتورة هبه حمدي أبوزيد مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

كما قاد محافظ المنيا، مسيرة شبابية بمشاركة ذوي الإعاقة، من أمام البنك الأهلي وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، معربًا عن سعادته للمشاركة في تلك الفعاليات التي ترسم البهجة على وجه ذوي الإعاقة، بمشاركة الجمعيات الاهلية والجهات المعنية.

وسلَّم القاضي، 9 كراسي متحركة للأطفال من ذوي الإعاقة خلال الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم في كافة احتفالاتهم إيمانًا بدورهم الفعَّال، وأكد أنه تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الإعاقة، كما جاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة لإعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة.

وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي، بالإضافة لبعض الفقرات الغنائية لذوي الإعاقة، وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأعلن المحافظ، أنه تم التوجيه لمديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي، وكافة الجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات للطلبات المقدمة من أصحاب ذوي الإعاقة، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الطلبات وتقديم كافة سبل الدعم لتلك الفئة من المواطنين.

وأعرب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في تلك الفعاليات وسط أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أهمية هذا الاحتفال الذي يسهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي الإعاقة، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

ويحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة

القاضي يقود مسيرة شبابية لذوي الإعاقة