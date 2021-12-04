إعدام نصف طن جبنة و200 كيلو ملح في حملات بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان بالمراكز والمدن والأحياء وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

ففى مركز ومدينة المنصورة قالت السيدة رحاب المزين رئيس المركز ان فريق العمل التنفيذي لقطاع متابعة الأسواق برئاسة المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الصحية بالمنصورة ومديرية التموين قام بالمرور والتفتيش على المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية بقرية جديدة الهالة، وتم إعدام 500 كيلو جبنة مشكلة و200 كيلو ملح خشن و200 كيلو جزر مهروس و100 كيلو فلفل أحمر للتغيير في الخواص الطبيعية وتم تحرير المحاضر اللازمة لإدارة منشآت بدون ترخيص ومحاضر بيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز ومدينة المطرية قال السيد محمد حمص رئيس المركز أن لجان التفتيش والمرور على المحلات أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر مخالفات متنوعة شملت محاضر الصحة والبيئة محاضر تموينية وإشغالات وتم إعدام كمية 420 كيلو أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع محاضر المخالفات للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وكلف "مختار" رؤساء الوحدات المحلية المذكورة بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وإدارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والاتربة وتقليم النخيل على طريق رافد جمصة وطريق بلقاس الستامونى والحفير.

وأوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية واستغلالًا لأيام العطلات فإنه يتم تنفيذ الحملة على مدار يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن العمل استمر يوم أمس من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً وايضا تستمر أعمالها اليوم في ذات التوقيت ،وأضاف أنه يشارك بالحملة قطاع النظافة بالمدينة و7 وحدات محلية وسيتم اختيار افضل مشاركه وتكريم ومكافأة رئيس الوحدة وجهازه المعاون كما سيتم محاسبة المقصرين.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.