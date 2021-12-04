محافظ المنوفية: خطة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية من عوائد التصالح والتقنين

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة، وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح، في مخالفات البناء والتقنين والتي تمس حياة المواطن بالمحافظة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بوضع تصورات ومقترحات للمشروعات وفقًا لأولويات واحتياجات المركز والمدينة، والتي تخدم المواطنين بصورة مباشرة، حيث جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها من المبالغ المالية المحصلة من ملفات التصالح والتقنين.

وحضر اجتماع محافظ المنوفية، محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي ومدير عام إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والحسابات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع أشار محافظ المنوفية إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها، تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية، وتطوير الحدائق والميادين العامة، وتضمن أيضًا مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات تنموية بمختلف المراكز والمدن والاعتمادات المالية المقررة لكل مشروع.

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تقديم تقرير مفصل بكافة المشروعات، كل في نطاقه لدراستها تمهيدًا للبدء في التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.