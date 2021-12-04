السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت بمحال الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 783 جنيها  للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 671 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 895 جنيها وسعر أوقية الذهب عالميا سجل 1763 دولارا.

وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن استقرار أسعار الذهب تعود لاغلاق البورصات العالمية، كما أن هناك حالة هدوء في عمليات الشراء نظرا لانصراف أغلب الأسر لشراء السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال الفترة الماضية وخاصة مع دخول المدارس وعدم توفر السيولة النقدية لشراء السلع الكمالية.

وتوقع أمين في تصريح خاص لـ"الدستور" ارتفاع أسعار الذهب قبل نهاية العام الجاري نظرا لوجود إغلاقات في الدول الكبرى بسبب ظهور متحور أوميكرون وهو من المتوقع أن ينتج عنه تباطأ في اقتصادي في المجالات الأخرى.

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، أمس الجمعة، بسبب توتر البورصات على إثر الإعلان عن انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب محال الصاغة سعر الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

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