سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يحرص المواطنون المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث أعلن البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في متنوع البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ بلغت العملة السعودية ببنك مصر 12.72 جنيه للبيع، ومبلغ 12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

وتشهد أيام العطلات الرسمية في البنوك تعاملات إلكترونية عبر ماكينات الصرف الآلي التي يتاح من خلالها استبدال العملات الأجنبية في العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، مبلغ 12.72 جنيه للبيع، و12.68 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري مبلغ 12.71 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر فسجل 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية، مبلغ 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة، عند 12.71 جنيه للبيع، وللشراء 12.67 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 18 يونيو نحو مبلغ 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.96 جنيه للشراء، و13.00 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.28 جنيه للشراء، و30.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.66 جنيه للشراء، و31.76 جنيه للبيع.