برلماني يثمن إشادة «حكماء المسلمين» بجهود مصر في تصدير الصورة السمحة للإسلام

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بالبيان الختامي لمجلس حكماء المسلمين الذي أصدره برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين عقب اجتماعه الدوري الخامس عشر المنعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة أهم القضايا الإسلامية، وأبرز الموضوعات ذات الشأن الإنساني المطروحة على الساحة العالمية وإشادته بجهود مصر في تصدير الصورة السمحة للإسلام عالميًا.

وأكد "حنفي"، في بيانٍ اليوم، أهمية استعراض المجلس لملف "شباب صنَّاع السلام" الذي عُقدت الجولة الأولى منه في يوليو 2018، في جامعة كامبريدج بالعاصمة البريطانية؛ وبالتعاون مع الأزهر الشريف، وكنيسة كانتربري بلندن، بمشاركة 25 شابًا وفتاة من الشرق ومثيلهم من الغرب، للتدريب على الحوار، والتواصل الإنساني مع الآخر المختلف في الدين أو اللون أو الجنس، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش المشترك، معلنًا اتفاقه مع مجلس حكماء المسلمين في تقديره للنماذج الإيجابية التي خرجت من رحم هذه المبادرة العالمية في نسختها الأولى وموافقته على تمويل عدد من المشروعات المقدمة من هؤلاء الشباب لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والاندماج الإيجابي في كل المجالات.

كما أشاد النائب سيد حنفي طه، باهتمام مجلس حكماء المسلمين بفتح ملف ارتفاع وتيرة أعمال العنف ضد المسلمين في المجتمعات الغربية ودور التشريعات القانونية في الغرب تجاه خطابات الكراهية الموجهة ضد الإسلام ونبيه الكريم والمقدسات الإسلامية، مثمنًا إصدار المجلس لتقرير خاص حول الموقف القانوني لمحاربة خطاب الكراهية ضد الإسلام، على أن يتضمن التقرير تعريف المسلمين بحقوقهم الدستورية في كل دولة، وقائمة السلوكيات التي تصنف كخطاب كراهية، والإجراءات اللازمة لإثباتها والتعامل معها، وسبل التصدي لجرائم النشر والتشهير والسب والتحريض على التمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الدين، وأقر المجلس توصية بمناقشة التقرير مع الحكماء والمفكرين الغربيين.

وأكد النائب سيد حنفي طه، الأهمية الكبيرة لاستعراض أعضاء المجلس سبل تنفيذ بنود "مدونة العشرين" المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية بوصفه ميثاق شرف إنساني يلتزم به كل العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، ووضع ضمانات لتحفيز الصحفيين والإعلاميين العرب لتحويل المدونة إلى واقع ملموس في كتاباتهم ومشروعاتهم، والمساهمة في الاهتمام باحترام الجوانب الإنسانية في التغطيات الإخبارية المختلفة مطالبًا الجميع الالتزام بمدونة العشرين.