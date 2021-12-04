ضبط المتهم بالنصب على مواطنين اثنين بزعم تخصيص محلات تجارية لهما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اثنين من المواطنين، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، إذ قام المذكور بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة "على خلاف الحقيقة" وقدرته على تخصيص ثلاث محلات لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر تحت ذات الزعم وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز، إلا أنه لم يف بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.