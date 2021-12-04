السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اعتدى عليه بساطور».. حبس شاب حاول قتل مدير مدرسة بالمنيا

حبس شاب
حبس شاب

قررت جهات التحقيق بالمنيا، اليوم السبت، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على مدير مدرسة قرية ساقولا بالساطور، وأحدث به إصابات كسر في الجمجمة وفي الذراع.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بالقبض على شاب حاول قتل مدير مدرسة بآلة حادة وأحدث به إصابات بالغة.

وتبين انه تم إجراء عملية جراحية "تركيب شرائح ومسامير" في منطقة الذراع مساء الخميس، عقب وصوله إلى مستشفى المنيا الجامعي بعد أن تعرض لكسر في الذراع والجمجمة باستخدام آلة حادة "ساطور".

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

مساعد وزير الداخلية لامن المنيا القتل العمد مدير مدرسة وزير الداخلية أمن مركز شرطة مساعد وزير الداخلية النيابة العامة عملية جراحية

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