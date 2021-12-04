السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق بكوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. والنيابة تحقق

حريق
حريق

تباشر جهات التحقيق أجراءتها في نشوب حريق  بكوبري خشب داخل مشروع كوبري ببولاق الدكرور الجديد دون اصابات تم إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالكوبري الخشب داخل مشروع الكوبري الجديد ببولاق الدكرور.

و علي الفور تم الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق و تم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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