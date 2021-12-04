السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أثينا.. نشر 3.5 ألف شرطى لتأمين زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلنت مصادر مطلعة في إدارة الشرطة اليونانية عن أن أكثر من 3500 شرطي سيوفرون الأمن خلال زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى أثينا، والتي ستستغرق 3 أيام بدءا من يوم السبت.

 

و نقلت وكالة أنباء "أمنا" اليونانية عن مصادر بالشرطة قولها، أن "أكثر من 3500 ضابط شرطة من جميع الدوائر، بما في ذلك شرطة المرور، سوف يكونون مسؤولين عن ضمان الحركة السلسة والسريعة للبابا خلال الزيارات التي يتضمنها برنامجه، سينتشرون في شوارع العاصمة أثينا".

 

وأضافت: "سيتم إدخال قواعد مرور خاصة على الطرق السريعة في أثينا، خلال مرور موكب البابا فرنسيس، ولن يسمح للمركبات الأخرى بالتحرك على طول المسار ذاته".

 

وحظرت الشرطة التجمعات في عدة مناطق في أثينا خلال زيارة البابا يوم السبت، حيث كان من المخطط تنظيم تجمع ضد "التطعيم القسري" في ساحة "الحرية" بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية "ميغارو ميوزيكيس" وفي ساحة العاصمة المركزية "سينتاغما" بالقرب من جدران البرلمان.

 

وفقا للبرنامج الزيارة، سيلتقي البابا يوم السبت بالرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما سوف يلقي كلمة أمام ممثلين عن الحكومة و المجتمع المدني و السلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي.

 

وسيلتقي البابا أيضا برئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية المطران جيروم الثاني، و سيخاطب رجال الدين الكاثوليك في الكنيسة الأثينية للقديس ديونيسيوس الأريوباغي.

 

وسيزور يوم الأحد جزيرة ليسفوس اليونانية حيث سيكون في الصباح في مركز الاستقبال و تحديد الهوية للاجئين و المهاجرين، وسيرافقه كل من الرئيسة، و وزير الهجرة و اللجوء نوتيس ميتاراكيس.

 

وسيعود بعدها إلى أثينا، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي في قاعة "ميغارو ميوزيكيس" للحفلات الموسيقية، حيث من المقرر أن يعود بعد ظهر الإثنين إلى روما.

زيارة زيارة البابا الباب البابا باب تأمين أثينا

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وائل لطفي

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