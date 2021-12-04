السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

محافظ مطروح في الاحتفالية
محافظ مطروح في الاحتفالية

انطلقت منذ قليل، احتفالية «قادرون باختلاف» التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالاشتراك مع العلاقات العامة بالديوان العام لمحافظة مطروح والتضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

جاء ذلك بحضور النائبين عيسى أبو تمر وحسن أبو قديره نائبي مجلس النواب ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح وعدد من أبناء مطروح من ذوي الهمم وأسرهم والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية. 

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

بدء الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قراءة آيات من القرآن الكريم لطفل من ذوي الهمم.

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

وقدم فريق كواكب الشرق وقافية التابعين لمكتبة مصر العامة عددا من الفقرات الغنائية والشعرية بالإضافة إلي عددا من الفقرات المتنوعة من قبل فريق التحدي.

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

وقام عددا من ذوي الهمم بعض قصص كفاحهم التي أشاد بها محافظ مطروح وجميع الحضور .

 

وأكد شعيب في كلمته أن الاحتفالية تأتى تكريماً لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم مقدما لهم التهنئة في يوم عيدهم تزامناً مع احتفال العالم أجمع بهم فى شهر ديسمبر من كل عام منذ أن جعلته الأمم المتحدة فى عام 1992 يوم عيد للإحتفاء بكم .تأكيداً لنشر مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص تحت عنوان "قادرون بإختلاف" ، والتي تضع على عاتقنا مزيد من المسئوليات والواجب نحو توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم لأنهم جزء منا ومن كيان وبنيان مجتمعنا.

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم


واشاد المحافظ بجميع أبناء مطروح من ذوى الهمم وأسرهم إيماناً بقدراتهم التي تساهم وتطور في حياتنا يوماً بعد يوم مع الحرص على التفوق و التميز في عدة مجالات كنماذج مُشرفة نستمد منها العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات مع القدرة على العطاء وتميز العديد منكم خاصة في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية وغيرها  مؤكداً سعي المحافظة الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم التي تمثل أهمية كبرى في أولويات المحافظة. 

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محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم


وأشار الى اهتمام المحافظة بذوى الهمم ومنها إقامة محافظة مطروح أول مركز رعاية نهاري لأطفال التوحد تخفيفا لأعباء ومشاق سفر أبنائنا وأسرهم للعلاج خارج المحافظة بالإضافة إلى ما تقدمه المحافظة من جهود إنسانية واجتماعية وعلاجية ككراسي متحركة وأدوية ومساعدات وغيرها بمشاركة جميع الجمعيات الأهلية والاجتماعية الجادة والفاعلة من أجل توفير مزيد من الرعاية الحقيقية خاصة في تطبيق وتنفيذ التسهيلات اللازمة لدمج أبنائنا من ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع وتيسير الخدمات لهم والحفاظ على حقوقهم من أجل مزيد من الحياة الكريمة  لهم.

IMG-20211203-WA0056
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم
محافظ مطروح جمهورية مصر العربية محافظة مطروح قادرون باختلاف مكتبة مصر العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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