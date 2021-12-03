إشادة عالمية بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»

اختتمت فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس ٢٠٢١»، وقدمت الموسيقات العسكرية عروضًا فنية مميزة، مع إطلاق السهام النارية فى سماء القاهرة، تتويجًا لحفل الختام الناجح للمعرض، الذى نُظم لمدة ٤ أيام، داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح المعرض الدولى، الإثنين الماضى، بحضور عدد من الوزراء، ووفود عسكرية ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف دول العالم.

وأجرى الرئيس السيسى جولة تفقدية لأجنحة المعرض، رفقة وفود الدول المشاركة، والتى ضمت منتجات لأكثر من ٣٥٠ عارضًا من ٤٢ دولة حول العالم.

وقال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمعرض الدولى، إن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة، وامتلاكها مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وشهدت أيام المعرض الأربعة إقبالًا مكثفًا من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية، الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى الدول المتقدمة.

وشهدت كذلك لقاءات مكثفة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع وفود الدول المشاركة، تناولت سبل التعاون العسكرى، ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وهذه الدول، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى، ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلى الشركات العالمية، لبحث سبل الدعم والتعاون العسكرى والأمنى، فضلًا عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التى تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة فى المعرض بجناح مصر فى المعرض، وما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسارها الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكرى، معربين عن سعادتهم البالغة بحضور المعرض فى دورته الثانية، والذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، ويبعث برسالة سلام منها لجميع دول العالم.

وأجرى الفريق أول محمد زكى جولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة، ووجه الشكر لجميع الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذى يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية.

وناقش، خلال الجولة، عددًا من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض أهدافه، وهو التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لجميع نظم التسليح المتطورة، كما حرص على التقاط صور تذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى.

كما مر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أجنحة المعرض، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة فيه، معربًا عن تقديره جهودهم المبذولة.