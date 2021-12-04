وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان حفل ختام سمبوزيوم لفن النحت

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الـ 26، وذلك بفندق بسمة.

وأجرت “الدستور” بثًا مباشرًا لفعاليات حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الـ 26.

وجاء الحفل بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وشملت فعاليات حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الـ 26، تكريم الدكتورة أيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جميع الفنانين الأجانب والمصريين المشاركين، بشهادات تقدير، ودروع تذكارية، بالإضافة إلى مدير فندق بسمة نادر نصيف، وذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بين الجميع.

وشهد حفل ختام الدورة الـ 26 فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، عدد من العروض فنية لفرقة أسوان الفنون الشعبية.

وتنوعت أشكال المنحوتات الفنية التي يشارك بها الفنانين في الدورة الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.

وتشهد فعاليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت لهذا العام مشاركة 12 شخصًا من الفنانين المصريين والأجانب.

وبالنسبة للفنانين المصرين المشاركين هم:- مروة مجدي، ميسون مصطفى ، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي.

بينما تتضمن أسماء الفنانين الأجانب كلاً من:كاتي بوردين دوتو" البرازيل"، كريستوفر ماهون "إيرلندا"، سيلفان بات "بلجيكا" ألكسندر أرمين " روسيا ".

كما يشارك بورش الشباب الفنانين: أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

ويعتبر سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، ويرجع تريح تأسيسيه إلى الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير.

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