حبس المتهمين بحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة بالمرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، حبس شخصين؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

كانت قد تمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج أثناء ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.