‏الكرملين: ننتظر موافقة واشنطن على موعد قمة بوتين وبايدن

أعلن الكرملين، اليوم، انتظار موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على موعد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم، إن المباحثات عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن أوشاكوف القول، إن روسيا والولايات المتحدة حددتا موعدًا مبدئيًا لإجراء قمة الرئيسين بوتين وبايدن في الأيام المقبلة، لكن موسكو تنتظر الموافقة النهائية من واشنطن.

وذكر أوشاكوف، أن بوتين يعتزم الحديث مع بايدن عن اقتراح لضمانات أمنية من شأنها أن توقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا.

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن القمة قد تتطرق أيضًا إلى مناقشة مسألة الاستقرار الاستراتيجي ومبادرة قمة "الخمسة" لمجلس الأمن الدولي والعلاقات الثنائية وأفغانستان وإيران وليبيا والأزمة الأوكرانية الداخلية ووباء كورونا إلى جانب مكافحة تغير المناخ وسوق النفط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن الخميس، أن بايدن ونظيره الروسي سيجريان محادثات مباشرة «في مستقبل قريب».

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، إن موسكو ترغب في اتصالات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري لقاءً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في السويد على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان الاجتماع الأول على مستوى رفيع بين القوتين العظميين المتنافستين، منذ القمة التي عُقدت يونيو الماضي بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف.

وأبلغ لافروف، نظيره الأمريكي، أن موسكو تحتاج إلى "ضمانات أمنية طويلة الأمد" عند حدودها من شأنها وقف توسع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، بحسب موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف حذّر واشنطن من "جر أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية للولايات المتحدة"، مضيفًا أن روسيا تحتاج إلى "ضمانات أمنية طويلة الأمد عند حدودنا الغربية، وهو ما يجب اعتباره مطلبًا حتميًا".