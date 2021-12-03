إيطاليا: ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعى بكورونا

أفادت بيانات جديدة للمعهد الإيطالي العالي للصحة، بارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي بوباء كورونا "كوفيد-19".

وذكر المعهد الإيطالي للصحة- في بيانٍ أوردته وكالة "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة- أن معدل الإصابات ارتفع في الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري لـ155 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بينما كان في الأسبوع المنصرم 125 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ووفق وزارة الصحة الإيطالية، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الإيجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الأزمة الصحية في الأشهر الأولى من العام المنصرم، فاق الـ5 ملايين، حصد الوباء أرواح 134 ألفًا منهم.

فيما أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية، أنها أجازت تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

ويتلقى الأطفال في تلك الفئة العمرية ثلث الجرعة المعطاة للمراهقين والبالغين، وبموجب نصيحة الوكالة، سيتلقى الأطفال جرعتين من اللقاح تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أن أعراض كورونا أقل حدة بشكل ملحوظ لدى الأطفال، إلا أن الوكالة الإيطالية أشارت إلى أن التطعيم لا يزال مفيدًا لأنه يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة، وهو أمر مهم لتطورهم.

ووفقًَا للبيانات المتاحة حاليًا، تبين أن اللقاح فعال وآمن للغاية.