بعد استقالة «قرداحى».. تفاصيل أزمة دول الخليج مع لبنان

أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي خلال الفترة الماضية، موجة من الجدل عقب تصريحاته حول اليمن، وعلى إثر تلك التصريحات قامت عدة دول باستدعاء سفرائها في لبنان.

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان، لما اعتبرته إساءة وتحيزًا بحق السعودية والإمارات.

ويرصد «الدستور» من خلال التقرير التالي إجراءات دول الخليج وسحب السفراء منذ تصريحات قرداحي حتى تقديم استقالته اليوم خلال مؤتمر صحفي.

إجراءات دول الخليج تجاه لبنان عقب تصريحات قرداحي

استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفيرها من لبنان، وطلبت من القائم بالأعمال لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

وأشارت السلطات الكويتية إلى أن قرارها حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسئولين اللبنانيين، واستنادًا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية.

كما استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقررت السعودية أيضًا وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت السعودية حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، وأنها لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة.

كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية، من السفير اللبناني في المنامة بمغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن قرارها يأتي على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسئولين لبنانيين في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة البحرينية أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

كما استنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير لبنان في الإمارات وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي في اليمن، مشددة على أن التصريحات تنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

كما سلم السفير اليمنى لدى بيروت، عبدالله الدعيس، أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية، هاني شميطلي، رسالة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي.

وأعربت الخارجية اليمنية في رسالة الاحتجاج عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية اللبنانية، وتتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وانقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، واستمرار رفضها لكل دعوات السلام، في تحدٍ واضح للقرارات الأممية كافة.

كما استدعت الكويت القائم بالأعمال اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول حرب اليمن.

استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

وعقب ما يقرب من شهر على التصريحات سبب الأزمة، أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، استقالته، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي.

وقال قرداحي خلال المؤتمر الذي انطلق قبل قليل: «سبق أن رفضت الاستقالة لأن لبنان لا يستحق تلك المعاملة، وهناك حملات مسعورة سعت لتأزيم موقفي مع دول الخليج مع أني أكن لها كل احترام، وهذا نتج عنه أزمة دبلوماسية وسحبت دول كثيرة سفراءها من لبنان، ومن قبلها سياسيون كثيرون في الداخل اللبناني طلبوا منى الاستقالة حرصًا على الصالح العام للبنان، وعلى الجانب الآخر آلاف الرسائل طلبت منى عدم الاستقالة».

وتابع: «نحن اليوم أمام تغييرات، منها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة للخليج، وفهمت أن الفرنسيين يرغبون في استقالتي قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرياض مما يسهل مهمته في فتح آفاق للنقاش مع السعوديين لحل الأزمة، ولذلك بعد تفكير عميق وحرصًا منى على استغلال الفرصة، ولكي لا أكون سببًا في أذى لأي من إخوتي اللبنانيين».