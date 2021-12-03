البطريرك الراعي يزور رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس

زار غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، والوفد الذي يرافقه إلى قبرص، رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس في المقر الرئاسي في نيقوسيا، حيث كان في استقباله المفوض الرئاسي لشؤون الأقليات والشؤون الاجتماعية وزير الدولة فوتيس فوتيو".

ودار اللقاء بين الرئيس اناستاسيادس والبطريرك الراعي تمحور حول تاريخ الكنيسة المارونية في قبرص والعلاقة مع رئاسة الجمهورية القبرصية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان وما يمر به اليوم من أزمات متفاقمة".

وشدد البطريرك الراعي على دور قبرص الرائد في مسيرة الاحترام والتبادل والأخوة والتواصل الاجتماعي والعلاقة الوطيدة التي تربط الكنيسة المارونية برئاسة الجمهورية في قبرص شاكرا لها كل دعم اخوي للبنان في مجالات عدة.

وبشارة بطرس الراعي هو بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعون، انتخب بطريركًا في 15 مارس 2011 بعد ثلاث عشرة جولة اقتراع على مدى خمسة أيام قام بها مجلس المطارنة الموارنة منذ 11 مارس، خلفًا للبطريرك نصر الله صفير الذي كان قد أعلن استقالته في فبراير 2011 بداعي التقدم بالسن. ولد الراعي في المتن الشمالي، وانخرط في الرهبنة باكرًا وهو بالتالي يُعتبر أول بطريرك قادم من الرهبنة منذ البطريرك طوبيا الخازن قبل نحو ثلاث قرون.

درس في لبنان وإيطاليا وعمل في الفاتيكان ودرّس موادّ لاهوتية وحقوقية كنسيّة في جامعات عدّة، قبل أن يصبح أسقفًا عام 1986 ورئيس أساقفة جبيل عام 1990، وترأس عددًا من اللجان الكنسيّة منذ انتخابه أسقفًا وحتى انتخابه بطريركًا. وهو إلى جانب كونه البطريرك الماروني، يعتبر رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.

منحه البابا بندكت السادس عشر لقب كاردينال في الكنيسة الجامعة، وهو رابع بطريرك ماروني يتم منحه اللقب التالي للقب بابا، في الكنيسة الكاثوليكية. يعتبر البطريرك الراعي أول عربي وماروني في العصور الحديثة يشارك في الانتخابات البابوية، بعد أن شارك في المجمع المغلق لعام 2013.