الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن انخفاض معدل إصابات كورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في روسيا. 

وقال موراشكو، خلال منتدى "نحن معا، اليوم الجمعة: إن الموجة الأخيرة للإصابات بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض حاليا، وفعليا يقترب عدد الحالات، التي يتم التعامل معها، من 900 ألف حالة". 

ومن جانبها، أعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك "روس بوتريبنادزور"، آنا بوبوفا، أنه جرى في نهاية شهر نوفمبر الماضي تسجيل انخفاض في معدل الإصابات بكورونا بنسبة تجاوزت الـ20 بالمئة، مشددة على أن موجات جديدة للعدوى متوقعة. 

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أعلن اليوم تسجيل 32 ألفا و930 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم روسيا منذ بدء الجائحة إلى 9 ملايين و736 ألفا و37 إصابة. 

وذكر المركز الروسي في بيان اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة لروسيا. 

وأشار إلى تسجيل 1217 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 278 ألفا و857 شخصا. وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات اليومية الجديدة بـ3304 إصابات و95 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 2609 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1813 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 36 ألفا و514 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين و436 ألفا و631 شخصا. وشهدت روسيا خلال الفترة الماضية تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء "كوفيد- 19"، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.

وزير الصحة الروسي كوفيد 19 روسيا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد

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