إشادة دولية بفعاليات المعرض الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»

اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، والذي نُظم في المدة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث شهد افتتاح المعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم، ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف دول العالم.

وأكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة، وأن امتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه وفود الدول المشاركة، بجولة تفقدية لأجنحه المعرض الذي ضم منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم.

كما شهدت فعاليات المعرض لقاءات مكثفة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة.

وتناولت اللقاءات سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وكافة الدول المشاركة، كذلك تبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في المعرض، بجناح جمهورية مصر العربية وما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالًا مكثفًا من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي كافة الدول المتقدمة، كما أعربت الوفود الرسمية عن سعادتها البالغة بحضور معرض "إيديكس 2021" في دورته الثانية الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم.

كما التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلي الشركات العالمية، وتناولت اللقاءات سبل الدعم والتعاون العسكري والأمني.

وعلى هامش المعرض، وقَّعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التي تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

كما قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة، حيث وجّه الشكر لكافة الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذي يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية، كما ناقش خلال الجولة عددا من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه، وهى التعرف على كل ما هو جديد في مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكافة نظم التسليح المتطورة، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولي.

كما قام الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على أجنحة المعرض، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض، معربًا عن تقديره جهودهم المبذولة.

واختتمت فعاليات المعرض بتقديم الموسيقات العسكرية للعروض الفنية المتميزة، كذلك إطلاق السهام النارية في سماء القاهرة تتويجًا لحفل الختام الناجح للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".