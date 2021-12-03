حملة فى «6 أكتوبر» لإزالة الإعلانات المخالفة بـ«الحصرى»

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إدارة التنمية والأمن في المدينة، بشن حملة لإزالة الإعلانات الكبيرة المخالفة بمحيط ميدان الحصري والمحاور الرئيسية صباح يوم الجمعة.

وشدد عادل النجار على شركات الإعلانات ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك ومتابعة وحصر كل الإعلانات بالمدينة بصفة مستمرة.

وأصدر عادل النجار قراراً بفرض غرامات وإلغاء التراخيص الشركات المخالفة، مؤكداً ضرورة منع استغلال أي مساحة إعلانية بدون وجه حق بجميع محاور ومناطق المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وأوضح أنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية ، كما تم تنفيذ قرار غلق وتشميع، ورفع عداد الكهرباء بالمحلات الكائنة بعمارات 659- 663 – 664_ 677.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم رفع عدادات الكهرباء والمياه والمرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز، ويتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة لحين إعادة الشيء لأصله.