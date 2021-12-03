«رياضة الغربية» تلغى فرصة عمل بطل الجمهورية لألعاب القوى

ألغت مديرية الشباب والرياضة بالغربية فرصة عمل عصام الحديدي بطل الجمهورية في ألعاب القوى والحاصل على أكثر من 46 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى والتي أمر بها وزير الشباب والرياضة.

وتسلم مدير مركز شباب قرية كفرديما مذكرة من محمد موسى مدير إدارة الشباب والرياضة بكفرالزيات بتنفيذ توجيهات إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية بخصوص عدم تنفيذ أي تعاقدات تحت أي بند من البنود أو إلحاق أي العمالة تحت أي مسمى أي كان مصدرها.

وتم إخطار بطل الجمهورية في ألعاب القوى بإلغاء فرصة العمل التي كان قد وفرها له وزير الشباب والرياضة منذ 8 شهور بمقابل 1000 جنيه شهريًا لمساعدته على تحمل صعوبات الحياة ومساعدة من الوزارة له كبطل رياضي بتوفير فرصة عمل له بمركز شباب قريته،

حيث تم عمل تعاقد له بناء على لقاء وزير الشباب والرياضة بالبطل الرياضي وعمل كعامل نظافة في مركز الشباب من أجل الحصول على راتب شهري بعد قيام مديرية الشباب والرياضة بالغربية بتوفير دعم مالي لمركز شباب كفر ديما لصرف راتبه.

وأكد البطل الرياضي عصام الحديدي أنه يعول أسرة وله 3 بنات وأن فرصة العمل التي وفرها له وزير الشباب كانت تساعده على مواجهة صعوبات الحياة.

وناشد وزير الشباب والرياضة بإعادة توفير فرصة عمل ثابتة له حتى يقدر على الإنفاق على أسرته ويعولهم ودعم وتوفير بند مالي حتى يستطيع مركز شباب كفرديما صرف راتبه الشهري

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد تابع أزمة بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات عديدة والحاصل على 46 ميدالية وقيامه بعرضها للبيع لعدم مقدرته على الإنفاق على أسرته والمقيم بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ 9 أشهر.

وأكد خلال لقائه بالباطل الرياضي بمكتب وزير الشباب والرياضة بالقاهرة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أنه قرر توفير فرصة عمل للبطل الرياضي بمبلغ 1000 جنيه بمركز شباب قريته كفرديما.