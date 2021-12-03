الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضة الغربية» تلغى فرصة عمل بطل الجمهورية لألعاب القوى

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالغربية

ألغت مديرية الشباب والرياضة بالغربية فرصة عمل عصام الحديدي بطل الجمهورية في ألعاب القوى والحاصل على أكثر من 46 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى والتي أمر بها وزير الشباب والرياضة.

وتسلم مدير مركز شباب قرية كفرديما مذكرة من محمد موسى مدير إدارة الشباب والرياضة بكفرالزيات بتنفيذ توجيهات إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية بخصوص عدم تنفيذ أي تعاقدات تحت أي بند من البنود أو إلحاق أي العمالة تحت أي مسمى أي كان مصدرها.

وتم إخطار بطل الجمهورية في ألعاب القوى بإلغاء فرصة العمل التي كان قد وفرها له وزير الشباب والرياضة منذ 8 شهور بمقابل 1000 جنيه شهريًا لمساعدته على تحمل صعوبات الحياة ومساعدة من الوزارة له كبطل رياضي بتوفير فرصة عمل له بمركز شباب قريته،
حيث تم عمل تعاقد له بناء على لقاء وزير الشباب والرياضة بالبطل الرياضي وعمل كعامل نظافة في مركز الشباب من أجل الحصول على راتب شهري بعد قيام مديرية الشباب والرياضة بالغربية بتوفير دعم مالي لمركز شباب كفر ديما لصرف راتبه.

وأكد البطل الرياضي عصام الحديدي أنه يعول أسرة وله 3 بنات وأن فرصة العمل التي وفرها له وزير الشباب كانت تساعده على مواجهة صعوبات الحياة.

وناشد وزير الشباب والرياضة بإعادة توفير  فرصة عمل ثابتة له حتى يقدر على الإنفاق على أسرته ويعولهم ودعم وتوفير بند مالي حتى يستطيع مركز شباب كفرديما صرف راتبه الشهري
جدير بالذكر أن  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  قد تابع  أزمة بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات عديدة والحاصل على 46 ميدالية وقيامه بعرضها للبيع لعدم مقدرته على الإنفاق على أسرته والمقيم بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ 9 أشهر.

وأكد  خلال لقائه بالباطل الرياضي  بمكتب وزير الشباب والرياضة بالقاهرة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أنه قرر توفير فرصة عمل للبطل الرياضي بمبلغ 1000 جنيه بمركز شباب قريته كفرديما.

مديرية الشباب والرياضة بالغربية تلغي فرصة عمل بطل الجمهورية لألعاب القوي التى وفرها وزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 4 فلسطنين من مدينة الخليل

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال