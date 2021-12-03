«بايدن» يمازح كبير مستشاريه للأوبئة: أراه أكثر من زوجتى (فيديو)

تخلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن جديته المعهودة ومازح كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي في كلمة مباشرة.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يضحك: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي، متابعا أنا وفاوتشي نمازح بعضنا البعض، فقلت له من هو الرئيس؟، متابعا لكن بصرف النظر عن المزاح، فأنا أعني ذلك بصدق".

- خطة بايدن الشتوية لمكافحة كورونا

جاء مزاح بايدن خلال حديثه حول خطته الشتوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، ويأتي ذلك وسط المخاوف المتزايدة من المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال "بايدن"، في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأمريكية بولاية ميريلاند، إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي، لكنها أقل صرامة مما يعتقد.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة ستفرض اختبارات كورونا على المسافرين القادمين إلى البلاد ابتداء من الاثنين المقبل.

- نائب جمهوري: "فاوتشي" كرئيس ليس مزحة بل كابوس

وبالنسبة إلى البعض في الولايات المتحدة، فإن ما قاله بايدن ليس مزحة، وقال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيم جوردان إن "فاوتشي" كرئيس ليس مزحة، بل كابوس.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن "فاوتشي" شخص لم ينتخبه الأمريكيون ومع ذلك لديه سلطات كبيرة.

وتعتزم الولايات المتحدة تعتزم فرض إجراءات أكثر تشددًا لجهة فحوصات الكشف عن "كوفيد-19"، على الوافدين إلى الأراضي الأمريكية وحجر صحي عند دخول البلاد، بحسب ما قال مسؤولون صحيون بسبب القلق من انتشار المتحورة أوميكرون.

وأعلنت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي أبرز وكالة صحية فيدرالية في البلاد، العمل على خفض مهلة إجراء الفحص إلى يوم واحد قبل الصعود إلى الطائرة بالنسبة لكل الركاب، مهما كان وضع تلقيحهم.

في الوقت الراهن، المهلة هي ثلاثة أيام للأشخاص الملقحين، ويوم واحد للأمريكيين غير الملقحين أو القاصرين الأجانب غير الملقحين «الراشدون الأجانب غير الملقحين لا يمكنهم أساسًا دخول الولايات المتحدة».