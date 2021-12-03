خصم شهرين لنائب رئيس دمنهور للكهرباء لتقاعسه فى عمله

قرر اللواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مجازاة نائب رئيس مدينة دمنهور للكهرباء بخصم شهرين لتقاعسه عن أداء عمله وسوء حالة الكهرباء بشارع الشهر العقاري وعدد من شوارع مدينة دمنهور.



كما قرر آمنة غلق 2 كافتيريا بشارع الجمهورية لمدة شهر وتوقيع الغرامات المقررة لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام محافظ البحيرة بها سيرا على الاقدام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة والتي رافقه خلالها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بشوارع دمنهور للوقوف على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة بالتزامن مع حملات مكثفة مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحافظ شوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية ومتفرعاتهم وشارع الشهر العقاري ومنطقة المعهد الطبي القومي والمنطقة المحيطة بالمعهد بالكامل والشارع الجديد بجوار المستشفى وكذا أعمال تطوير شارع الجمهورية والمنطقة المحيطة بالمجمع العملي لجامعة دمنهور بشارعي الجمهورية والكورنيش.

كما وجه بتكثيف الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الالتزام بمواعيد الغلق والاجراءات الاحترازية.