«السياحة العالمية» تدرج القرية الحضارية للمخرج كوستاريكا على قائمة أفضل المعالم

أدرجت منظمة السياحة العالمية قرية موكرا غورا الصربية التي تضم القرية الحضارية "درفينجراد" التي بناها المخرج المشهور أمير كوستاريكا، على قائمتها لأفضل المعالم الحضارية في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، التي شاركت في دورة الجمعية العامة للمنظمة في مدريد، إن "موكرا غورا تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل القرى السياحية هذا العام".

وتابع البيان للوزيرة الصربية، أن "منظمة السياحة العالمية اعتبرت موكرا غورا نموذجا استثنائيا للثقافة الشعبية مع قدرات كامنة عظيمة لتطوير السياحة".

يذكر أن قرية موكرا غورا تقع في منطقة جبلية بالقرب من حدود صربيا مع البوسنة والهرسك، على بعد 200 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة الصربية بلغراد.

ويزورها مئات الآلاف من السياح في السنة من أجل القرية الحضارية "درفينغراد" أو "كوستندورف" التي بناها في موكرا غورا المخرج البوسني الشهير كوستاريكا لتصوير أحد أشهر أفلامه "الحياة معجزة" في 2004.

وقال عنها كوستاريكا: "خسرت مدينتي (سراييفو) أثناء الحرب، ولذلك كنت أرغب في بناء قرية لي. وسأنظم هناك محافل للناس الراغبين في دراسة كيف تصنع السينما، وإقامة الحفلات الموسيقية وصناعة السيراميك والرسم".

وتضم القرية الحضارية مكتبة ومتحفا فنيا ودار سينما وكنيسة. وأطلق كوستاريكا أسماء الأشخاص الذين تعجب بهم على الشوارع في القرية، ومن بينهم المخترع نيكولا تسلا والثائر تشي غيفارا ولاعب كرة القدم دييغو مارادونا والمخرجون فيديريكو فيليني وإنغمار بيرغمان وأندريه تاركوفسكي.

وتستضيف قرية "درفينجراد" سنويا مهرجانا للسينما ومهرجانا للموسيقى الكلاسيكية.

وعلى صعيد آخر، رحّبت منظمة السياحة العالمية بالعضوية الجديدة المنضمة لشبكة الأعضاء المنتسبين عن طريق شركة التأمين الدولية "أليانز" التي باتت تتواجد في 75 دولة، ما يساعد الشركة في تعزيز مهمة المنظمة للسياحة الآمنة والمسؤولة التي يسهل الوصول إليها ببوليصة تأمين معتمدة، مع التركيز بشكل خاص على حلول حماية السفر والتنقل.



وتضم شبكة الأعضاء المنتسبة لمنظمة السياحة العالمية ممثلين رئيسيين من القطاع الخاص، وكذلك من منظمات إدارة الوجهات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع المدني، والأوساط الأكاديمية.



وأصبحت Allianz Partners، التي تنضم من خلال وحدة أعمالها الإسبانية، واحدة من شركات التأمين القليلة في الشبكة، وسينضم إلى أكثر من 500 زميل من الأعضاء المنتسبين في تعزيز تبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف المساهمة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



أوضح أيون فيلكو، مدير إدارة الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية، أن منظمة السياحة العالمية تجمع قادة من مختلف القطاعات لتشجيع تبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز السياحة، ويسعدنا أن نرحب بشركاء أليانز في مجموعات العمل لدينا ونعلم أنهم سيستمرون في المساهمة في صناعة السفر من خلال تركيزهم على حماية السياح وحلول السفر المسؤولة “.