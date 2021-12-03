الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تطلق إجراءات جديدة لضبط سوق العمرة ومحاربة الكيانات الوهمية

الحج والعمرة
الحج والعمرة

كشفت غرفة شركات السياحة عن إنشائها وحدة "مراقبة سوق العمرة"، والتي تستهدف رصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد أن تم رصد  خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الكيانات غير المرخصة والوسطاء بالإعلان عن برامج العمرة لمواطنين لموسم 1443هـ، بالإضافة إلى تحصيلهم مبالغ مالية وجوازات سفر منهم دون وجه حق، كما أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات المنظمة لنشاط العمرة في السوق المصرى، والتي تقصر الإعلان عن برامج العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها بتنظيم رحلا ت العمرة دون غيرها. 

وأشارت الغرفة، فى منشور عمم على الجميع، أنه قد تم تفعيل خدمة الواتساب على رقم (01503605566) لاستقبال بلاغات الشركات عن أي وسيط أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أي إعلانات عن برامج عمرة فى الوقت الراهن، وذلك حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية.

 يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استأنفت الطيران المباشر لعدة دول من بينها مصر، وذلك بعد اطمئنانهم من الحالة الصحية واستقرار الوضع الوبائى لفيروس كورونا داخل مصر، وتم تشغيل أولى الرحلات، الأربعاء. 

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح بدخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسي عليهم الذى يتم تنفيذه داخل الفنادق المحددة بالمملكة، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل الأراضي السعودية، أما المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعون إلى الحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي داخل فنادق المملكة العربية السعودية، وسيقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجه لأداء مناسك العمرة.

 

سوق العمرة الشركات السياحية الكيانات الغير مرخصة نشاط العمرة برامج العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«أعرف أمه وأسلوبها».. شيرين تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب (فيديو)

الجيش اللبنانى يتعرض لإطلاق نار وقذائف صاروخية أثناء مداهمة لأماكن تصنيع مخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات