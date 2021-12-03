«السياحة» تطلق إجراءات جديدة لضبط سوق العمرة ومحاربة الكيانات الوهمية

كشفت غرفة شركات السياحة عن إنشائها وحدة "مراقبة سوق العمرة"، والتي تستهدف رصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد أن تم رصد خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الكيانات غير المرخصة والوسطاء بالإعلان عن برامج العمرة لمواطنين لموسم 1443هـ، بالإضافة إلى تحصيلهم مبالغ مالية وجوازات سفر منهم دون وجه حق، كما أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات المنظمة لنشاط العمرة في السوق المصرى، والتي تقصر الإعلان عن برامج العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها بتنظيم رحلا ت العمرة دون غيرها.

وأشارت الغرفة، فى منشور عمم على الجميع، أنه قد تم تفعيل خدمة الواتساب على رقم (01503605566) لاستقبال بلاغات الشركات عن أي وسيط أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أي إعلانات عن برامج عمرة فى الوقت الراهن، وذلك حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استأنفت الطيران المباشر لعدة دول من بينها مصر، وذلك بعد اطمئنانهم من الحالة الصحية واستقرار الوضع الوبائى لفيروس كورونا داخل مصر، وتم تشغيل أولى الرحلات، الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح بدخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسي عليهم الذى يتم تنفيذه داخل الفنادق المحددة بالمملكة، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل الأراضي السعودية، أما المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعون إلى الحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي داخل فنادق المملكة العربية السعودية، وسيقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجه لأداء مناسك العمرة.