«الإحصاء»: 1440 قرية ضمن المرحلة الثانية بـ«حياة كريمة»

كشف عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بصدد تحديد قرى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» الأكثر فقرًا البالغ عددها 1440 قرية تضم 19 مليون نسمة من خلال بيانات خرائط الفقر المحدثة.

وأشار «شرف الدين» في تصريح لـ«الدستور» إلى أن مبادرة «حياة كريمة» يعد مشروعا ضخما لتطوير 4700 قرية تغطى 60 مليون نسمة خلال 3 سنوات، بتكلفة 800 مليار جنيه، مضيفًا أن إلى جهاز الإحصاء سيجرى رصد وتقييم الإنجاز المتحقق في جميع قرى المرحلة الأولى وحجم المشروعات التي تمت على الأرض ومدى استفادة المواطنين منها وذلك بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة والسكن الملائم، إلى جانب دفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجز واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع في خدمات التدريب المهني.

وكانت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد شملت 375 قرية في 67 مركزًا تابعين لـ 14 محافظة، بتعداد سكاني 4.46 مليون نسمة، بينما تغطى المرحلة الأولى 1371 قرية عام 2021 و3299 قرية في العامين التاليين 2022-2023 بإجمالي عدد4670 قرية في 175 مركزًا تابعين لـ 20 محافظة لخدمة أكثر من نصف إجمالي السكان.

وتوزع مشروعات المرحلة الأولى بين مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، الصحة، الكهرباء، الاتصالات، التعليم، مباني الخدمات الحكومية، التضامن الاجتماعي، الزراعة، رصف الطرق، الشباب والرياضة، الري، ومن أهم المستهدفات فصل دراسي بعدد 10.8 ألف فصل، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف وتوريد 800 سيارة إسعاف، توفير عيادة متنقلة بعدد 510 عيادة، إنشاء وتطوير وحدات رعاية صحية بعدد 1250 وحدة، تطوير 22 مستشفى تأمين صحي، وتطوير 782 مركز شباب وملاعب رياضية، تحسين معدل تغطية الصرف الصحي بنسبة 60%.