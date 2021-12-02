النمسا تشارك فى أعمال المجلس الوزارى لمنظمة التعاون الأوروبى

شارك ميشائيل لينهارت وزير خارجية النمسا، الخميس، في أعمال المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

قال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، إن وزير الخارجية النمساوي، أكد في الاجتماع على المساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في إدارة الأزمات.

وأشار البيان إلى أن لينهارت التقى على هامش الاجتماع بالعديد من نظرائه لإجراء محادثات ثنائية، لافتًا الى أن النمسا هي الدولة المضيفة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ولذا فإن المنظمة مهمة بشكل خاص بالنسبة للنمسا ونحن مقتنعون بشدة بقيمة هذه المنظمة خاصة الآن عندما تتفشى التوترات والانقسامات وانعدام الثقة.

وأعرب الوزير، في البيان، عن سعادته لأن المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في ستوكهولم يمنحنا الفرصة لمعالجة الأزمات والصراعات الحالية والعمل معًا على إيجاد الحلول.

أشار البيان إلى اهتمام المنظمة الأوروبية بشكل خاص بالصراعات في بيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا، حيث توفر المنظمة الأدوات اللازمة لمنع مثل هذه النزاعات أو الحد منها أو حلها.

فيما بحث فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي، مع مجموعة من الخبراء كيفية تطبيق التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا فى البلاد اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وقال موكشتاين فى تصريحات له، إنه بعد التشاور مع خبير الأمراض المعدية الدكتور كريستوف وينيش وخبير القانون الطبي الدكتور كارل ستوجر تم الاتفاق على أن اللقاح الإلزامي هو الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوباء.

أشار الوزير إلى اتفاق الخبراء على أن التطعيم الإجباري للأطفال دون سن الثانية عشرة "لن يكون خاليًا من المشاكل" في الوقت الحالي.

ولفت الوزير إلى أن التطعيم مرارا وتكرارا ضد كورونا صار ضرورة لأن الحماية الكاملة من انتقال العدوى ليست متوافرة، لافتًا إلى أن المعيار الأساسي سيظل هو عدد المرضى الذين يمكن تحملهم في وحدات العناية المركزة أو الغرف العادية بالمستشفيات .