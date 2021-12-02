وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية على رأسها سد النهضة والزيادة السكانية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أبرز التحديات المائية التي تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، تستلزم وضع سياسات ملزمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، باعتبار أن قضية المياه «محورية» في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر «كوكب بودابست» والمنعقد بدولة المجر حالياً، حيث ألقى محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان «إدارة المياه في مصر وتغير المناخ.. الفرص والتحديات»، بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.

وأشار إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يومياً.