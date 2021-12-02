بحضور المحافظ.. وفد السفارة الكندية يزور وحدة طب الأسرة بقنا الجديدة

تفقد وفد السفارة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة لويس دوماس سفير كندا في مصر وحدة طب الأسرة بالحي الأول بمدينة قنا الجديدة لمتابعة مشاريع الشباب والصحة الإنجابية في إطار مشروع "معالجة الثغرات في الصحة الإنجابية"، بحضور فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان .

استمع الوفد لشرح من الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، للخدمات التي تقدمها الوحدة ومنها خدمات طب وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والرعاية المتكاملة للطفل المريض، وأكد أعضاء الوفد أن الصحة الإنجابية تُعتبر مجال أساسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أنها أولوية للحكومة المصرية لدعم سياسة الصحة الإنجابية السليمة التي تعزز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الجيدة لزيادة فرص النساء والرجال للتمتع بحياة صحية.

يذكر أن مشروع "معالجة الثغرات في الصحة الإنجابية" يهدف الي تحقيق أهداف "رؤية مصر2030" وأهداف التنمية المستدامة ، كما يسعى البرنامج بشكل رئيسي إلى تسريع تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية من خلال الحد من عدم المساواة، وخدمات تنظيم الأسرة ومساعدة مصر على تحقيق أهداف الهدف الإنمائي الخامس حول صحة الأم، الفئات المستهدفة من البرنامج هي النساء والمراهقين والشباب، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك ذوي الإعاقة والمجتمعات الريفية.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الخميس أبطال العرض المسرحي "طقوس العودة" الفنان أحمد الحجار والفنانة نجلاء يونس وذلك على هامش عرضه بمسرح قصر ثقافة قنا، بحضور إبراهيم الطماوي مخرج العرض المسرحي وسعيد سليمان مؤلف العرض.

كما استمع محافظ قنا إلى تفاصيل العرض المسرحى الذى يروى إحدى قصص التراث الشعبى المصرى وهى قصة "حسن ونعيمة"، وأبدى "الداودي" إعجابه بالعمل الفني، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الأعمال الفنية التى يتم تقديمها لأهالى المحافظة، إيمانًا بالرسالة التي يقدمها الفن في الارتقاء بمستوى وعي المواطن تجاه العديد من القضايا، التي تشغل الرأي العام.

وأضاف الداودي، أنه سيتم التنسيق مع قصر ثقافة قنا خلال الفترة المقبلة لتنظيم ورش فنية لاكتشاف المواهب وتصعيدها بهدف إثراء المجال الفنى والثقافى داخل المحافظة.