الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تشارك «المصري الألماني» الاحتفال بمرور عام على إنشائه

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

كان  المركز قد تم إفتتاحه في نوفمبر 2020 بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة "، والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

واستعرضت خلال الاحتفال وزيرة التعاون الدولى  رانيا المشاط  الدور الهام الذى  قدمه المركز، كما أثنت وزيرة الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمة المركز ومدى الإستفادة منه منذ أن تأسس  وأشادت بدور الدولة فى كافه المجالات وخاصة دعم المرأة .

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

حضر الإحتفال  عدد من الشباب الذى لقى الدعم من المركز فى الدمج بعد عودته  من الدراسة بالخارج.

ضم  وفد التنسيقية كل من  عبير العريان  وسلمى السرتي أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاحتفال المركز المصري الألماني المركز وزارة سفير وزيرة التعاون الدولي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

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