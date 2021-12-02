الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات فى حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

 

 

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة من شوارع الأحياء والقري التابعة لها لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، ونجحت فى رفع 40 طن ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله إن قسم البيئة بالقرية يواصل جهوده المبذولة في إنشاء بيئة صحيه لحماية المواطنين من الأمراض وتم رفع 15 طنا من المخلفات بشوارع القرية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا. 

وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة أن قسم البيئة يواصل أعماله المكثفة تحت إشراف  مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز، وأسفرت الحملات عن رفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات من شوارع الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير. 

ويواصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين أعمال النظافة ورفع 15 طنا مخلفات من نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وتيسير حركة السير.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا باستمرار متابعة أعمال النظافة بالقرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها

 

 

 

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
262468548_1983186045192688_3829139216269312843_n
262468548_1983186045192688_3829139216269312843_n
263135976_1983185445192748_3262151388469531097_n
263135976_1983185445192748_3262151388469531097_n
المنيا رفع 40 طن مخلفات حملات نظافة بالأحياء والقري الدكتور ممدوح محمد محمود الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

مصدر أمني ينفي استشهاد ضابط بعبوة ناسفة في سيناء

لرغبتها الدائمة في العلاقة الحميمية.. موظف يقتل زوجته خنقًا في الطالبية

“الدستور” تحصد ثلاث جوائز في مسابقة الصحافة المصرية 2021

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟