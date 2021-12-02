رفع 40 طن مخلفات فى حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة من شوارع الأحياء والقري التابعة لها لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، ونجحت فى رفع 40 طن ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله إن قسم البيئة بالقرية يواصل جهوده المبذولة في إنشاء بيئة صحيه لحماية المواطنين من الأمراض وتم رفع 15 طنا من المخلفات بشوارع القرية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة أن قسم البيئة يواصل أعماله المكثفة تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز، وأسفرت الحملات عن رفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات من شوارع الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير.

ويواصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين أعمال النظافة ورفع 15 طنا مخلفات من نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وتيسير حركة السير.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا باستمرار متابعة أعمال النظافة بالقرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

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