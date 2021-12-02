الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير تعليم المنوفية يفتتح الجناح الجديد بمدرسة الفتوح للتعليم الأساسي

هاني عنتر وكيل تعليم
هاني عنتر وكيل تعليم المنوفيه

افتتح اليوم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الجناح الجديد لمدرسة الفتوح للتعليم الأساسي بالبتانون (رياض أطفال ـ ابتدائي ـ إعدادي) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بدعوى كريمة من عضو مجلس النواب  الدكتورة شيرين عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة.

حضر الافتتاح ثريا منصور، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقها محمد مزروع، وكيل الإدارة ورئيس قسم تنسيق التعليم الابتدائي بإدارة شبين الكوم التعليمية. 

وفي كلمته  قدم مدير المديرية الشكر والتقدير للنائبة شيرين عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء المدرسة على دعوتها الكريمة مشيدًا بالأداء المتميز والتنفيذ الجيد للجناح الجديد الذي يتكون من خمسة أدوار بواقع 18 فصلًا وعدد أربعة قاعات رياض أطفال علاوة على قاعة اجتماعات واحتفالات وممارسة الأنشطة المختلفة ومكتبة مدرسية  لخدمة أبناء أهل القرية.

المنوفية مجلس الأمن اجتماع اطفال قدم التعليم الفنى معلمين قرية مارس تنسيق جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

وزير التعليم يكشف حقيقة «الامتحان الكامل» للصف الرابع الابتدائي

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة