مدير تعليم المنوفية يفتتح الجناح الجديد بمدرسة الفتوح للتعليم الأساسي

افتتح اليوم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الجناح الجديد لمدرسة الفتوح للتعليم الأساسي بالبتانون (رياض أطفال ـ ابتدائي ـ إعدادي) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بدعوى كريمة من عضو مجلس النواب الدكتورة شيرين عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة.

حضر الافتتاح ثريا منصور، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقها محمد مزروع، وكيل الإدارة ورئيس قسم تنسيق التعليم الابتدائي بإدارة شبين الكوم التعليمية.

وفي كلمته قدم مدير المديرية الشكر والتقدير للنائبة شيرين عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء المدرسة على دعوتها الكريمة مشيدًا بالأداء المتميز والتنفيذ الجيد للجناح الجديد الذي يتكون من خمسة أدوار بواقع 18 فصلًا وعدد أربعة قاعات رياض أطفال علاوة على قاعة اجتماعات واحتفالات وممارسة الأنشطة المختلفة ومكتبة مدرسية لخدمة أبناء أهل القرية.